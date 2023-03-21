Психолог Метальникова объяснила чрезмерную агрессивность подростков страхами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новости о том, что подростки устраивают драки в школах и не только, появляются с завидным постоянством. Агрессивное поведение данной категории поддается объяснение. Психолог Александра Метальникова объяснила, что стоит за стремление силой выяснять отношения.

- Нужно понимать, что подростки относятся к психологически незащищенным категориям населения. То есть, агрессивность или страх взрослых отражается на них, - сказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще один фактор, который выплескивается в агрессию – это страх делиться своими проблемами с родителями.

- Агрессия копится, а потом выплескивается на других, в частности сверстников, —рассказала эксперт.

А вот дети менее агрессивны, в отличие от подростков. Они реже затекают скандалы и участвуют в конфликтах.

На психологические манипуляции легче всего попадаются подростки с податливым психотипом, для которых важно мнение окружающих, сообщила РИАМО кандидат психологических наук, генеральный директор психологического центра «Дом», вице-президент ассоциации практических психологов и коучей Светлана Шишкова.

Прежде всего, родителям нужно налаживать контакт с детьми-подростками. Взаимодействие должно быть открытым, здоровым и доверительным. А вот если подросток-неформал, то с ним нужно взаимодействовать особенно активно, передает Москва 24.

При этом драки и агрессия со стороны подростка не всегда не обоснованы. Практикующий психолог Наталия Дербенева рассказала, что в ситуации, когда драки не избежать, нужно уметь постоять за себя. Нельзя лишать ребенка права на защиту, как и требовать от него постоянного применения физической силы, пишет "360".