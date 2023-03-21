На Западе заявили о дефиците ракет для доставки спутников из-за ухода России с мирового рынка

Запад испытывает проблемы с запуском спутников после ухода России с мирового рынка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мир столкнулся с нехваткой ракет для доставки спутников из-за ухода России с рынка пусковых услуг, пишет SpaceNews со ссылкой на мнение руководителей космических компаний Соединенных Штатов.

Так, исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно признал, что подобная ситуация возникла впервые за 30 лет.

"Сейчас, впервые за 30 лет, глобальная нехватка пусковых мощностей", - констатировал Бруно.

По его оценке, дефицит ракет может продлиться примерно 10 лет.

Менее пессимистичный прогноз озвучил исполнительный директор Relativity Тим Эллис. Глава компании полагает, что улучшения ситуации не прогнозируется до 2027 года.

Напомним, американские военно-промышленные корпорации Lockheed Martin и Boeing прекратили продажи тяжелых ракет Atlas V и больше не будут закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2021 НПО "Энергомаш" передало американским заказчикам последние шесть двигателей РД-180. За 12 лет российская сторона поставила американцам 122 двигателя.

Ранее китайское издание Baijiahao сообщало, что США столкнулись с проблемами после отказа от закупок РД-180. Отмечалось, что создание американского аналога Vulcan затормозилось.