«Всегда очень вежлив»: Шольц рассказал о телефонных разговорах c Путиным Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о том, как проходили его телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обычно они длятся до полутора часов. В ходе разговоров обе стороны сохраняют вежливость, рассказал канцлер газете Rheinische Post.

Как отметил Шольц, переговоры, как правило, длились долго, час-полтора. Иногда разговор шел на немецком, иногда для этих целей привлекали переводчика. В последний раз Шольц и Путин общались по телефону 2 декабря 2022 года.

Глава правительства ФРГ отметил, что в ходе разговоров всегда сохраняется вежливый тон, с президентом России он общается на вы.

Ранее Олаф Шольц прокомментировал содержание телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Канцлер ФРГ отметил, что хоть у него с его российским коллегой диаметрально разные взгляды на происходящее на Украине, президент РФ никогда не угрожал ни ему, ни Германии.