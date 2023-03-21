Россияне, получающие зарплату выше средней, чаще дружат с коллегами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне рассказали, как они взаимодействуют с коллегами. 4 из 10 опрошенных общаются с теми, с кем работают, не только в стенах офиса. 40% россиян готовы поддерживать приятельские отношения с коллегами и встречаться после рабочего дня в кафе и ресторанах.

А вот 31% респондентов делится, что раньше они тоже встречались с коллегами, но со временем перестали это делать. Причины, как правило, личного характера: прохождение обучения, создание семьи, рождение ребенка, появление подработки.

Против таких встреч выступает 27% респондентов, так как у них нет на это времени, а еще люди желают разграничить личную и рабочую жизнь. Немаловажным фактором становятся отношения между сослуживцами, те, кто не поддерживает общение, не может назвать их теплыми.

Доход тоже влияет на стремление общаться с коллегами: те, кто получают менее 50 тыс.рублей не особо стремятся к внерабочим посиделкам (27%), а вот получающие более 80 тыс.рублей чаще готовы проводить свободное время с сослуживцами (47%).

Это показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На работе человек проводит большую часть времени, поэтому здоровая обстановка в коллективе имеет огромное значение. Порой жизнь сотрудникам отравляет офисная травля, которая носит красивое название «моббинг». Психолог в беседе с "Известиями" дала советы, как справиться с подобным давлением.

Такое давление может привести к депрессии и эмоциональному выгорания. Многие не придают значения первым симптомам болезни, а потом страдают от ее серьезных последствий, передает "Пятый канал".

Тем временем, жительницы России стали чаще интересоваться вакансиями в отраслях, которые прежде считались чисто «мужскими». Об этом RT рассказали представители сервисов по подбору персонала. Согласно оценке экспертов, за год количество соискательниц в строительстве выросло на 32%, а в IT-секторе и транспортно-логистической отрасли — на 35—40%.