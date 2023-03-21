Нижегородский суд арестовал активы Volkswagen в России

Суд арестовал активы Volkswagen Фото: Олег ЗОЛОТО

Нижегородский арбитражный суд наложил арест на активы немецкого автомобильного концерна Volkswagen в России. Иск поступил от Горьковского автозавода, пишет NewsNN со ссылкой на материалы суда.

Исковое заявление против ООО «Фольксваген груп рус» и VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT поступило в суд 14 марта, а еще через два дня представители ГАЗ попросили принять меры по обеспечению иска.

Как оказалось, немецкая компания расторгла соглашение с ГАЗом относительно сборки автомобилей в Нижнем Новгороде. Как итог, нижегородский автозавод понес огромные убытки, которые оцениваются в сумму свыше 15 миллиардов рублей. Именно такая сумма и была заявлена нижегородским заводом в исковых требованиях, которые суд удовлетворил, наложив арест на имущество немецкого концерна.

Концерн Volkswagen приостановил сборку своих автомобилей в России весной 2022 года. Однако уже в июне компания объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде и прекращении сотрудничества с Горьковским автозаводом, которое велось с 2011 года.