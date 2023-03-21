Силовики проводят обыски у сотрудников структур ликвидированного "Мемориала"*

Силовики проводят следственные мероприятия у сотрудников структур ликвидированного "Мемориала"* Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У сотрудников структур ликвидированного "Мемориала"* (признан иноагентом в России) проводятся обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В настоящее время проводятся обыски по нескольким адресам сотрудников", - сообщил собеседник журналистов.

По данным агентства, следственные мероприятия могут быть связаны с уголовным делом о реабилитации нацизма.

В начале ноября 2021 года Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"*, признанный в России НКО-иноагентом. Соответствующий иск ведомство направило в Верховный суд, указав на нарушение организацией законодательства об иностранных агентах.

Позже стало известно, что "Мемориал"* с момента включения его в перечень иностранных агентов был оштрафован на сумму около 3 миллионов рублей за нарушения соответствующего законодательства. Уточняется, что на председателя правления организации Яна Рачинского* также наложены штрафы по данной статье на общую сумму не менее 900 миллионов рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, Верховный суд принял решение удовлетворить иск о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал"*. Заседание проходило во вторник, 28 декабря 2021 года.

*Организация, признанная в России иностранным агентом (ликвидирована по решению суда)