Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу в Доме правительства

Си Цзиньпин приехал на встречу с Михаилом Мишустиным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Москву встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным во вторник, 21 марта 2023 года. В ходе переговоров российский премьер обменяется с китайским лидером мнениями о текущем состоянии стратегического сотрудничества.

Как писал ранее сайт KP.RU, 20 марта 2023 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным деловым визитом. Ранее прошли неформальные переговоры Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, которые продолжались почти 4 с половиной часа.

Напомним, это первая поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Задолго до визита главы КНР в СМИ стали публиковать различные прогнозы и предположения относительно характера, тональности и возможных итогов встречи китайского и российского лидеров.