Newsweek: объятия Путина и Си Цзиньпина ставят под вопрос дипломатическое лидерство США

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта 2023 года Фото: REUTERS

Американский политолог Томас Грэм заявил, что объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином ставят под вопрос лидерство США в международной дипломатии. Мнение политолога приводит издание Newsweek.

По мнению Грэма, объятия лидеров КНР и России привлекли всеобщее внимание, и послужили напоминанием о том, что Китай стал глобальным и очень влиятельным посредником. Также в статье Newsweek приводятся слова Джона Кирби о сближении Москвы и Пекина на фоне недовольства дипломатическим лидерством Вашингтона.

Как писал ранее сайт KP.RU, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву 20 марта 2023 года. Визит главы Китая был анонсирован заранее, и мировые СМИ еще до визита активно обсуждали встречу глав России и Китая. Некоторые эксперты заключили, что визит Си Цзиньпина является показателем “успешности” усилий Вашингтона по изоляции России.