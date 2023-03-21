Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в 2023 году

Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай. Об этом сообщил сам китайский лидер во вторник, 21 марта 2023 года.

"Я вчера пригласил официально президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом", - отметил председатель КНР в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Си Цзиньпина, такой визит соответствует исторической логике, так как Россия и Китай являются стратегическими партнерами.

Как ранее писал сайт KP.RU, 20 марта в Москве завершились неформальные переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином. Они продолжались почти 4,5 часа. Во вторник переговоры двух лидеров будут уже полноформатными. "Комсомольская правда" проведет прямую трансляцию мероприятия.

Напомним, Си Цзиньпин сообщил, что курс на укрепление стратегического сотрудничества между Китаем и Россией остается неизменным. Глава КНР подчеркнул, что укрепление и развитие отношений с Россией – стратегический выбор Китая, сделанный исходя из его собственных коренных интересов и общей тенденции мирового развития.