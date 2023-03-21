Пользователи Twitter раскритиковали Шольца за высказывание о сроках завершения конфликта на Украине

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что конфликт на Украине может продлиться долго, и все это время Запад должен поддерживать Киев. Пользователи Twitter негативно восприняли это высказывание.

Шольца, в частности, раскритиковали за отсутствие самостоятельности. По оценке комментаторов, немецкий лидер говорит только то, что желают услышать в Соединенных Штатах.

"Олаф начинает говорить как сотрудник Пентагона", - написал один из пользователей интернета.

Многие другие участники обсуждения согласились с тем, что слова Шольца свидетельствуют о потери суверенитета Берлином, который разжигает конфликт на Украине по сценарию Белого дома и не думает о том, что это не соответствует национальным интересам.

Как ранее писал сайт KP.RU, Олаф Шольц заявил, что страны Запада готовы предоставить Украине определенные гарантии безопасности, но только после окончания конфликта.

Как отметил глава правительства ФРГ, Запад не будет принимать решения об урегулировании конфликта за Киев. Вместе с тем политик считает, что основой мирных переговоров должен стать отвод Вооруженных сил России с Украины.

Напомним, Олаф Шольц выступил на тему масштабных протестов в Берлине, в ходе которых немцы потребовали от властей прекратить разжигать украинский конфликт, отправляя оружие киевскому режиму.

Шольц не согласился с данной позицией. Канцлер ФРГ утверждает, что Берлин якобы стремится к достижению мира на Украине, которое без поставок Киеву, по его оценке, невозможно.