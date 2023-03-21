На Украине погиб третий наемник из Новой Зеландии

По данным МИД РФ, в зону конфликта на Украине прибыло до семи тысяч наемников Фото: Александр КОЦ

Радио Новой Зеландии (RNZ) во вторник, 21 марта 2023 года, сообщило о смерти еще одного новозеландского наемника в зоне украинского конфликта. По данным издания, погибшего наемника звали Кейн ТеТай, он находился в восточной части Украины почти год и был волонтером.

Командир подразделения Вооруженных Сил Украины, в котором служил наемник, подтвердил гибель добровольца. По данным СМИ, он стал третьим погибшим на Украине наемником из Новой Зеландии. Вооруженные силы Новой Зеландии ранее сообщали, что пытаются связаться с находящимися в отпуске без содержания военными и напомнить им о запрете участия в украинском конфликте.

Как писал ранее сайт KP.RU, присутствие иностранных наемников на Украине уже никто не скрывает. Французское телевидение еще в сентябре 2022 года демонстрировало американские шевроны, а на поле боя все чаще звучала английская речь. Представитель МИД России Мария Захарова в апреле 2022 года сообщала, что в зону конфликта стеклось около семи тысяч наемников.