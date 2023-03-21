В Минсельхозе заявили, что оснований для роста цен на рис в России нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве сельского хозяйства РФ прокомментировали публикацию в «Коммерсантъ», в которой сообщалось, что рис может подорожать на 10-30%. Как пояснили в ведомстве, оснований для роста цен на рис и рисовую крупу в России сейчас нет. Внутренний рынок полностью обеспечен за счет запрета на экспорт.

Источники статьи утверждали, что рост цен на рис вероятен из-за плохих погодных условий на Кубани, где выращивают значительную часть этой культуры.

— Основания для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза, — опровергли эти прогнозы в Минсельхозе.

В ведомстве подчеркнули, что урожай 2022 года по объему и качеству полностью соответствует потребностям российских переработчиков. Производство риса в 2022 выросло. Все это обеспечило стабильные цены на крупу и сырье. По данным Росстата даже отмечается небольшое подешевление.

Кроме того, в России с 1 июля 2022 года действует запрет на экспорт риса. Это сделано для того, чтобы не допустить дефицит товара на внутреннем рынке и рост цен.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин ожидает, что инфляция в марте 2023 года составит меньше 4%. Сейчас рост цен в стране составляет 7,6%, но должен снизиться к концу месяца.