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НовостиВ мире21 марта 2023 9:21

Британский политик Куртен призвал Запад не затягивать конфликт на Украине

По мнению политика, это вредит национальным интересам всех сторон конфликта
Сергей ЧИКОВ
Британский политик Куртен призвал запад прекратить эскалацию украинского кризиса

Британский политик Куртен призвал запад прекратить эскалацию украинского кризиса

Фото: REUTERS

Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен призвал Западных партнеров как можно быстрее решить конфликт на Украине. Куртен считает, что европейским лидерам следует немедленно принять меры по деэскалации обстановки на Украине.

“Затягивание и раздувание конфликта наносит ущерб нашим национальным интересам и интересам простых людей России, Украины и Запада.” – написал Дэвид Куртен в своем Twitter.

Напомним, недавно евродепутат от Ирландии Клэр Дейли также призвала Западных политиков не ждать скорой победы Украины и прекратить подогревать конфликт поставками оружия Киеву. Как писал сайт KP.RU, Клэр Дейли тоже выступила с призывом способствовать скорейшему мирному урегулированию украинского кризиса.

В начале марта 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западного оружия в зону конфликта не изменят ход спецоперации, но затянут конфликт и приведут к еще большему страданию граждан Украины.