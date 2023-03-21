Британский политик Куртен призвал запад прекратить эскалацию украинского кризиса Фото: REUTERS

Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен призвал Западных партнеров как можно быстрее решить конфликт на Украине. Куртен считает, что европейским лидерам следует немедленно принять меры по деэскалации обстановки на Украине.

“Затягивание и раздувание конфликта наносит ущерб нашим национальным интересам и интересам простых людей России, Украины и Запада.” – написал Дэвид Куртен в своем Twitter.

Напомним, недавно евродепутат от Ирландии Клэр Дейли также призвала Западных политиков не ждать скорой победы Украины и прекратить подогревать конфликт поставками оружия Киеву. Как писал сайт KP.RU, Клэр Дейли тоже выступила с призывом способствовать скорейшему мирному урегулированию украинского кризиса.

В начале марта 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западного оружия в зону конфликта не изменят ход спецоперации, но затянут конфликт и приведут к еще большему страданию граждан Украины.