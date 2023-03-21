"Ъ": Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию, но с ограничениями

Транзит санкционных товаров через Турцию частично возобновился Фото: Shutterstock

Турция возобновила транзит санкционных товаров, но с некоторыми ограничениями. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителей российских компаний.

По их словам, проблемы сохраняются с продукцией, которая поступает из Соединенных Штатов и Канады.

Гендиректор "Оптималог" Георгий Властопуло сообщил журналистам, что все еще блокируются грузы, где страной происхождения значится "Америка", а получателем – Россия.

"С указанием другой страны можно выехать из Турции", - уточнил Выступало.

По его словам, с продукцией, идущей российским компаниям через Турцию из Европейского союза, подобной проблемы нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Турции передали компаниям список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию. Об этом сообщил глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу.

Напомним, в первой половине марта был заблокирован транзит товаров, идущих из разных стран в Россию через Турцию. В местной таможне объяснили, что перебои связаны с работой компьютерных программ после введения санкций.

Дело в том, что электронная система турецкой таможни подключена к общеевропейской. После введения 10-го пакета система обновилась и при указании страны назначения для товаров, попавших под санкции, там стало технически невозможно выбрать Россию и Белоруссию.