В Джанкое ввели режим ЧС после атаки украинских дронов Фото: телеграм-канал Олега Крючкова

В Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня, где 20 марта были сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин в эфире канала «Крым-24».

— Все поврежденные объекты находятся на контроле. Созданы рабочие группы, выявляют ущерб, — сказал Ивин.

Всем потерпевшим выплатят компенсации из средств резервного фонда.

Напомним, 20 марта, во вторник в Джанкое сработала система ПВО. Обломки ликвидированных беспилотников упали на дом и магазин, также пострадал один пострадал человек. СКР начал расследование.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты. Дроны были начинены взрывчаткой и шрапнелью. На хвостовое оперение ВСУ нанесли интернет-мемы, что Крючков назвал особым снобизмом.