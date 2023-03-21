Советник Аксенова заявил о патологиях украинских военных из-за интернет-мемов на сбитых в Джанкое дронах

На сбитых дронах ВСУ были мемы. Фото: телеграм-канал Олега Крючкова

Интернет-мемы на сбитых в Джанкое дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ), начиненных взрывчаткой и шрапнелью, свидетельствуют о психических патологиях украинских военных. Об этом заявил в беседе с РИА Новости Олег Крючков, советник главы Крыма Сергея Аксенова.

"Цинизм или шизофрения. Бить по жилым домам и рисовать мемы. В техникумовских общежитиях были дети, - уточнил Крючков. - Явное (использование) наркотиков или психические патологии".

Напомним, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ пострадал мужчина. Как сообщает "КП-Крым", получивший ранение мужчина вместе со своей дочерью находился возле магазина, куда и попали обломки БПЛА. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Как ранее писал сайт KP.RU, Олег Крючков заявил, что все сбитые над Джанкоем украинские беспилотники были нацелены на гражданские объекты. По его словам, один дрон сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные БПЛА уничтожены над жилыми районами.