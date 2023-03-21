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НовостиПолитика21 марта 2023 10:20

Песков сообщил, что у Путина и Си Цзиньпина состоялся серьезный разговор

Лидеры России и Китая встретились в неформальной обстановке за день до начала переговоров
Роман КИЛЬМЯШКИН
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели серьезный разговор и обстоятельный обмен мнениями в ходе беседы в неформальной обстановке в понедельник, 20 марта 2023 года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Очевидно, что состоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор в неформальной части", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков при этом воздержался от оценки результатов диалога Владимира Путина и Си Цзиньпина, предложив представителям средств массовой информации дождаться заявлений для прессы от российского и китайского лидеров.

Как ранее писал сайт KP.RU, 20 марта в Москве завершились неформальные переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином. Они продолжались почти 4,5 часа. Во вторник переговоры двух лидеров будут уже полноформатными. "Комсомольская правда" проведет прямую трансляцию мероприятия.