Путин и Си Цзиньпин обсудили план Китая по мирному урегулировании конфликта на Украине

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы в неформальной обстановке обсудили план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 21 марта 2023 года.

"То, что они его обсуждали, это очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать", - отметил пресс-секретарь российского лидера, при этом воздержавшись от озвучивания каких-либо подробностей диалога лидеров РФ И КНР по украинскому кризису.

Напомним, в представленном КНР плане не содержится "осуждения России" или призыва к санкциям. Он основан на посыле к миру в весьма обтекаемых выражениях. В частности, Пекин призывает отказаться от практики "двойных стандартов" при трактовке международного права, не применять мышление времен "холодной войны", начать мирные переговоры и урегулировать гуманитарный кризис. Подробнее о предложениях Китая читайте в материале "Комсомольской правды".

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва отнеслась к инициативе Пекина по урегулированию ситуации на Украине с большим вниманием. По его словам, детали китайского плана должны быть тщательно проанализированы с учетом интересов всех сторон.