Верховный суд России уточнил, в каких случаях сдача в плен будет считаться преступлением Фото: Shutterstock

В проекте постановления пленума Верховного суда РФ подробно расписали, в каком случае сдача в плен считается преступлением, и когда — нет. Так, от трех до десяти лет колонии грозит военнослужащим, которые сдались в плен при возможности оказывать сопротивление.

Состав преступления признается только в случае добровольного попадания в плен. Если же физическое состояние не позволяло избежать такого исхода событий, то ответственность военнослужащий нести не будет.

Если после того, как боец сдался самостоятельно в плен, он к тому же перешел на сторону врага, то ему грозит до 20 лет колонии.

Также проект постановления дает послабление тем, кто впервые сдался самостоятельно в плен. Так, есть возможность избежать уголовной ответственности, если были приняты меры для своего освобождения, а также если военный вернулся в часть или к месту службы и не совершал другие преступления.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ сдаются в плен из-за «невыносимых условий».