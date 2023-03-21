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НовостиПолитика21 марта 2023 10:23

Патрушев заявил, что США и их союзники накачивают Украину оружием и являются прямыми участниками конфликта

Секретарь Совбеза отметил, что Запад не считает потери ВСУ своей проблемой
Сергей ЧИКОВ
Секретарь Совбеза РФ Патрушев считает, что Запад является непосредственным участником конфликта на Украине

Секретарь Совбеза РФ Патрушев считает, что Запад является непосредственным участником конфликта на Украине

Фото: ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что действия стран Запада можно интерпретировать как непосредственное участие в конфликте против России. Своим мнением секретарь Совбеза РФ поделился во вторник, 21 марта 2023 года на совещании в Ульяновске.

Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта.” – заявил Патрушев.

Секретарь СБ отметил, что Вашингтон вместе с союзниками участвует и в обучении украинских военных, и в планировании операций, и предоставляют ВСУ данные своей разведки. Запад, по его мнению, не считает потери ВСУ своей проблемой.

Патрушев, ссылаясь на цели спецоперации, поставленные президентом России Владимиром Путиным, напомнил о важности предпринимаемых в ходе спецоперации мер для защиты национальных интересов и безопасности России.

Как писал ранее сайт KP.RU, В МИД России разделяют подобное мнение. Глава МИД Сергей Лавров в декабре 2022 года в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности также заявил, что США и НАТО принимают прямое участие в конфликте на Украине.