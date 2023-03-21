Патрушев заявил, что США и их союзники накачивают Украину оружием и являются прямыми участниками конфликта

Секретарь Совбеза РФ Патрушев считает, что Запад является непосредственным участником конфликта на Украине Фото: ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что действия стран Запада можно интерпретировать как непосредственное участие в конфликте против России. Своим мнением секретарь Совбеза РФ поделился во вторник, 21 марта 2023 года на совещании в Ульяновске.

“Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта.” – заявил Патрушев.

Секретарь СБ отметил, что Вашингтон вместе с союзниками участвует и в обучении украинских военных, и в планировании операций, и предоставляют ВСУ данные своей разведки. Запад, по его мнению, не считает потери ВСУ своей проблемой.

Патрушев, ссылаясь на цели спецоперации, поставленные президентом России Владимиром Путиным, напомнил о важности предпринимаемых в ходе спецоперации мер для защиты национальных интересов и безопасности России.

Как писал ранее сайт KP.RU, В МИД России разделяют подобное мнение. Глава МИД Сергей Лавров в декабре 2022 года в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности также заявил, что США и НАТО принимают прямое участие в конфликте на Украине.