«Москвич» опроверг слухи о якобы отзыве партии своих автомобилей, фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Завод «Москвич» опроверг распространившуюся в социальных сетях и СМИ информацию о том, что компания якобы отзывает партию своих автомобилей. Речь шла о плановом обновлении софта, чтобы завершить русификацию мультимедийной системы в салоне. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на представителей автопроизводителя.

Как отметили в компании, распространяемая информация является ложной. Речь идёт исключительно о рассылаемых водителям рекомендациях о том, что нужно привезти автомобиль и провести диагностику, с дальнейшей донастройкой мультимедийной системы.

Обновление софта плановое, оно было задумано изначально, и никаких угроз как самим автомобилям, так и их владельцам не существует. Сообщения от производителя рассылались лично автомобилистам, а также через сайт Росстандарта.

Ранее KP.RU сообщал о том, что автомобили «Москвич 3» появились во всех дилерских центрах Москвы с 3 марта 2023 года.