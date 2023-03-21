Советник главы ДНР заявил, что российские силы учтут опыт штурма Артемовска и Соледара при освобождении Авдеевки

Российские военные при штурме Авдеевки учтут опыт Соледара и Артемовска Фото: Александр КОЦ

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что при штурме города Авдеевка российские военные учтут опыт штурма Соледара и Артемовска. По мнению Гагина, российские силы будут отсекать линии снабжения ВСУ в городе и пытаться окружить его с флангов. Ранее он уже заявлял, что ВС России взяли под контроль населенные пункты, необходимые для окружения Авдеевки.

“Наши войска используют опыт, приобретенный на штурмах, в том числе, Соледара и Артемовска, чтобы отсечь прежде всего город от линий снабжения с тем, чтобы потом сковать в окружении,” – сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

Советник отметил, что об окружении Авдеевки на данный момент говорить рано, но все идет именно к этому. Гагин уверен, что в скором времени российские силы разрушат логистику ВСУ в Авдеевке.

Как писал ранее сайт KP.RU, в Киеве допускают, что Авдеевка может стать для Вооруженных сил Украины вторым Артемовском. О том, что город в скором времени может попасть в оперативное окружение, заявил руководитель пресс-центра сил обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский.