Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Китай для встречи с новым премьером Госсовета КНР Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил председателя правительства России Михаила Мишустина посетить Китай, чтобы встретиться с новым премьер-министром Госсовета Китая Ли Цяном. Соответствующее заявление прозвучало в ходе личной встречи в Москве во вторник, 21 марта 2023 года.

Китайский лидер уверен, что правительствам двух стран нужно скорее установить тесные связи и поддерживать практику регулярных встреч премьер-министров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Си Цзиньпин также пригласил посетить Китай президента России Владимира Путина. По его словам, такой визит соответствует исторической логике, так как Москва и Пекин являются стратегическими партнерами.

Напомним, это первая поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Задолго до визита главы КНР в СМИ стали публиковать различные прогнозы и предположения относительно характера, тональности и возможных итогов встречи китайского и российского лидеров.