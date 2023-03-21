Песков прокомментировал предложение экс-посла Макфола о снятии санкций с бизнесменов за осуждение Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение экс-посла США в РФ Майкла Макфола снимать санкции с бизнесменов, если они публично осудят спецоперацию, а также пожертвуют половину своего состояния в фонд восстановления Украины и выведут инвестиции из России. Представитель Кремля усомнился в том, что такая возможность будет интересна крупным предпринимателям.

— Скажем так: крупные предприниматели, они же ногами стоят на российской земле, у них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России. Их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому теми, кто стоит здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли будут кем-то восприняты серьезно, — сказал Песков.

Комментировать возможную реакцию Кремля на то, что желающие поучаствовать в таких сменах бизнесмены могут найтись, пресс-секретарь президента не стал, напомнив, что Россия считает санкции незаконными.

Ранее Олег Тиньков обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.