Родители девочки, которую изрезала ножом одноклассница в Химках, подали иск к лицею на 20 млн рублей

Родители девочки, которую изрезала ножом одноклассница в Химках, подали иск к лицею в Химках на 20 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Родители девочки, пострадавшей от рук одноклассницы в химкинском лицее Подмосковья, подали иск к руководству образовательной организации на 20 млн рублей. Адвокат семьи заявляет, что у школы нет ни единого инструмента, который мог бы регулировать и контролировать поведение учеников. Об этом пишет агентство РИА Новости, со ссылкой на президента благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Викторию Дергунову.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела - покушение на убийство и халатность администрации лицея. Как утверждает Дергунова, представляющая интересы пострадавшей девочки и её родителей в суде, случившееся является следствием пробелов в законодательстве, которые касаются ответственности за поведение детей, отклоняющееся от нормы.

Дергунова считает, что адвокатам удастся не только добиться компенсации для родителей, но и изменить законодательство в России из-за этого инцидента. Напомним, девочка получила 126 ударов ножом от своей одноклассницы, приревновавшей её к мальчику. Пострадавшая выжила, но ей предстоит длительная реанимация.

Ранее KP.RU подробно сообщал об этом ужасном инциденте, когда две девочки не поделили одноклассника, и одна из них напала на вторую в туалете с ножом.