“Газпром” поставил новый суточный рекорд по поставке газа в Китай

Газпром поставил новый рекорд поставки газа за сутки Фото: spetsgazavtotrans.gazprom.ru

“Газпром” установил 20 марта 2023 года новый суточный рекорд по поставке газа по магистральному газопроводу “Сила Сибири”. Это было вызвано тем, что Китай подал 20 марта заявку, существенно превышающую суточные обязательства по текущему контракту. Об установлении нового рекорда компания “Газпром” сообщила 21 марта в своем телеграмм-канале.

Как писал ранее сайт KP.RU, в январе 2023 года Россия стала лидером по поставкам газа в Китай. Несмотря на заявления экспертов о возможном осложнении экспорта российского газа из-за новых санкций США, “Газпром” увеличил поставки сырья по газопроводу “Сила Сибири” почти до двух миллиардов кубических метров в месяц.

Напомним, 20 марта 2023 года глава Китая Си Цзиньпин прибыл с трехдневным деловым визитом в Москву. Визит председателя КНР некоторые западные журналисты посчитали сигналом об укреплении союза Пекина и Москвы.