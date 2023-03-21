В МИД РФ вызван поверенный в делах Канады из-за заявления о "смене режима" в России

Канаде заявлен протест в связи с недопустимыми высказываниями в адрес России Фото: REUTERS

Временный поверенный в делах Канады Брайан Эбель вызван в министерство иностранных дел (МИД) России. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве во вторник, 21 марта 2023 года.

В сообщении указывается, что основанием для этого послужило заявление замминистра иностранных дел Канады Мелани Джоли, которая заявила о намерении Оттавы добиваться "смены режима" в России.

Эбелю заявлен решительный протест. В частности, дипломату указали на недопустимость подобных высказываний, которые противоречат обязательствам Канады как участника Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, нормам и принципам международного права.

Москва оставляет за собой право на ответные меры на русофобские выпады Канады и заявленный премьером страны Джастином Трюдо курс на конфронтацию с Россией, уточнили в МИД РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Джастин Трюдо объявил о своих планах назначить специального независимого докладчика, который будет давать властям страны советы по борьбе с потенциальным иностранным вмешательством.

Трюдо уточнил, что имя спецпредставителя объявят "в ближайшие дни", а в его задачу, будет также входить выявление слабых мест в государственной системе страны.

По словам премьера, такое решение было связано с заявлениями о якобы имевшем место вмешательстве Пекина в канадские выборы 2019 и 2021 годов, а также о вмешательстве во внутренние дела Канады других стран, таких как Иран и Россия.