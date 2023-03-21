МИД Венгрии предупредил Украину о недопуске в НАТО и ЕС до восстановления прав закарпатских венгров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Венгрии заявил о том, что не допустит вступления Украины в НАТО или Евросоюз до тех пор, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров, угнетаемых киевским режимом. Об этом в ведомстве сообщили во вторник, 21 марта 2023 года.

Как отметили в венгерском Министерстве иностранных дел, Республика будет делать всё возможное, чтобы блокировать любые поползновения Украины на вступление в ЕС или Североатлантический альянс до тех пор, пока проблема угнетения венгров на украинских территориях не будет решена.

Напомним, проблема с угнетением властями Украины закарпатских венгров тянется уже очень долгое время. Например, ещё в 2018 году мы публиковали сообщения МИД Венгрии о том, что со стороны Киева недопустимо запугивание венгерского населения в Закарпатье.

Ранее KP.RU сообщал о том, что киевский режим особенно рьяно призывает в армию закарпатских венгров. Видя эту несправедливость, венгры пытались массово избегать призыва в ряды ВСУ.