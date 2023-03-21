Переговоры Путина и Си Цзиньпина начались в Кремле

В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина Фото: REUTERS

В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

В отличие от переговоров накануне эта встреча будет полноформатной. Как отмечал российский президент, между РФ и Китаем накопилось много вопросов в сфере экономического сотрудничества, которые будут обсуждены во вторник, 21 марта. По словам Путина, Москва внимательно ознакомилась с планом Пекина по урегулированию конфликта на Украине, и на переговорах этот вопрос обязательно будет затронут.

О том, что российский и китайский лидеры будут обсуждать урегулирование украинского кризиса подтвердил накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ, глава российского государства планирует дать исчерпывающие разъяснения, позволяющие Си Цзиньпину узнать о нюансах ситуации из первых уст и получить понимание о видении происходящего российской стороной.

Как писал сайт KP.RU, состоявшиеся 20 марта переговоры в Кремле длились почти 4,5 часа.