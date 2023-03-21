Белый дом: Пентагон сообщит о возможной поставке танков Аbrams Украине раньше, чем ожидалось

Пентагон сообщит о возможной поставке танков Аbrams Украине раньше, чем ожидалось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Соединенных Штатов сообщит о принимаемых мерах по поставке танков Abrams Украине раньше, чем планировалось, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Пентагон работает настолько быстро, насколько может. И они скоро скажут больше о корректировках, которые они принимают, чтобы попытаться понять, сможем ли мы доставить танки Abrams на Украину раньше, чем ожидалось ранее», – сказал он на брифинге.

По словам Кирби, есть изменения, которые могут ускорить процесс передачи танков Киеву.

Напомним, в январе президент США Джо Байден заявил о решении отправить 31 танк Abrams в рамках помощи Украине.

Позже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в танках Abrams на Украине нет большого смысла.