211 проектов из пяти регионов: Эн+ получила рекордное количество заявок для участия в грантовом конкурсе экологических инициатив

Российская компания Эн+ завершила прием заявок для участия в ежегодном грантовом конкурсе экологических проектов. В этом году на рассмотрение поступило 211 проектов из пяти регионов – это рекордное количество заявок! Лидерами по числу заявок стали Иркутск (72), республика Бурятия (32) и Нижний Новгород (29). Много работ поступило из Красноярска, Дивногорска, Ангарска, Шелехова и Миасса. Впервые в конкурсе приняли участие жители Братска - они направили на рассмотрение 13 проектов.

Общий размер грантового фонда в этом году увеличен до 13 млн рублей. Авторы наиболее актуальных, продуманных и креативных идей получат гранты в размере до 600 тысяч рублей.

Также впервые в конкурсе введена номинация «Байкал без пластика». Отдельное направление, направленное на минимизацию загрязнения пластиком экосистемы озера, появилось после создания в 2022 году одноименной ассоциации. Несмотря на новизну темы, в номинации получено 16 заявок. Авторы работ намерены создать ателье по креативной переработке пластиковых отходов, организовать онлайн-марафоны, развивать систему раздельно сбора отходов, проводить другие мероприятия.

В настоящее время завершается процесс формирования экспертной комиссии. В нее войдут представители науки, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественники. Победители грантового конкурса будут объявлены в мае текущего года. Компания Эн+, наряду с финансированием проектов, обеспечит образовательную программу для грантополучателей.