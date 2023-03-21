Подоляк настаивает на продолжении конфликта на Украине Фото: REUTERS

Советник президента Украины Михаил Подоляк считает, что любая “заморозка” конфликта на Украине будет означать незаконченную войну, тлеющую в сердце Европы и подрывающую основы глобальной безопасности. Об этом Подоляк написал у себя в Twitter.

Ранее в США выражали беспокойство тем, что глава КНР Си Цзиньпин в ходе своего рабочего визита в Москву, может попытаться содействовать прекращению огня, против которого возражают в Вашингтоне.

Сайт KP.RU недавно приводил мнение секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что в Вашингтоне не беспокоятся о потерях ВСУ.

С критикой зарубежных политиков за подобное отношение к украинским военным недавно выступила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли. Она призвала прекратить эскалацию конфликта поставками оружия и пожалеть украинцев, которые при первой возможности бегут из зоны боевых действий.

С подобным призывом недавно выступил и британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен, заявивший о том, что затягивание и раздувание конфликта на Украине наносит ущерб национальным интересам всех сторон, включая Запад.