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НовостиПолитика21 марта 2023 13:27

Киев выступил против "заморозки конфликта"

Советник Зеленского Подоляк считает, что “заморозка конфликта” подорвет мировую безопасность
Сергей ЧИКОВ
Подоляк настаивает на продолжении конфликта на Украине

Подоляк настаивает на продолжении конфликта на Украине

Фото: REUTERS

Советник президента Украины Михаил Подоляк считает, что любая “заморозка” конфликта на Украине будет означать незаконченную войну, тлеющую в сердце Европы и подрывающую основы глобальной безопасности. Об этом Подоляк написал у себя в Twitter.

Ранее в США выражали беспокойство тем, что глава КНР Си Цзиньпин в ходе своего рабочего визита в Москву, может попытаться содействовать прекращению огня, против которого возражают в Вашингтоне.

Сайт KP.RU недавно приводил мнение секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что в Вашингтоне не беспокоятся о потерях ВСУ.

С критикой зарубежных политиков за подобное отношение к украинским военным недавно выступила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли. Она призвала прекратить эскалацию конфликта поставками оружия и пожалеть украинцев, которые при первой возможности бегут из зоны боевых действий.

С подобным призывом недавно выступил и британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен, заявивший о том, что затягивание и раздувание конфликта на Украине наносит ущерб национальным интересам всех сторон, включая Запад.