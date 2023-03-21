Цифровые проекты значительно упрощают получение соцуслуг в Липецкой области

Фото: липецкаяобласть.рф

Управление цифрового развития Липецкой области на заседании совета Общественной палаты региона, посвященном развитию электронных сервисов предоставления государственных и муниципальных услуг, подвело итоги своей работы за прошлый год. Так, к концу 2022 года граждане региона получили возможность подачи заявлений на предоставление 88 самых популярных государственных и муниципальных услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В электронной форме поступило свыше 200 тысяч заявлений.

В прошлом году Липецкая область при непосредственном участии управления цифрового развития стала пилотом по оказанию региональных мер поддержки участникам спецоперации с помощью портала госуслуг. С ноября 2022 года в регионе таким способом было оформлено свыше 4600 заявлений.

«Результаты работы управления цифрового развития Липецкой области в части цифровой трансформации региона заслуживают высокой оценки. Многие услуги уже сейчас доступны онлайн, что значительно упрощает их получение. Дальше эта система будет развиваться и совершенствоваться», – сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С начала 2022 года в регионе работает мобильное приложение «Социальный контракт». Оно содержит полную информацию о государственной помощи, видах социального контракта, процедуре оформления, а также более 100 бизнес-планов. В приложении гражданин может сам определить, положен ли ему соцконтракт, воспользовавшись функцией калькулятор дохода. Но чтобы подать заявление на соцконтракт, придется перейти на другой сервис – портал госуслуг. Более 2 тысяч граждан уже воспользовались сервисом. Решения по их заявкам были приняты в два раза быстрее, чем при личном обращении в соцзащиту, отказы в заключении соцконтракта оказались минимальны. Кроме того, благодаря сервису сократилось время оформления государственной поддержки – с 60 до 15 минут и время, которое гражданин тратит на подачу заявки за счет наличия уже готовых бизнес-планов. 85% заключенных соцконтрактов основаны на бизнес-планах из библиотеки приложения. Таким образом использование сервиса позволило выйти на новый уровень качества предоставления социального контракта в регионе.