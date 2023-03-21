Госдума приняла проект о выплатах для уже взрослых детей-сирот на покупку жилья Фото: Павел МАРТИНЧИК

Депутаты Госдумы приняли законопроект, позволяющий оформлять выплаты детям-сиротам, у которых ещё нет собственного жилья, даже если они уже старше 23 лет. Теперь взрослым сиротам без недвижимости также будут давать жилищные сертификаты, о чём сообщает пресс-служба Думы.

Новый законопроект, принятый депутатами в первом же чтении, позволит уже взрослым сиротам, имеющим работу и семью, получить выплаты на приобретение жилья наравне с молодыми сиротами. Им будут выдавать жилищные сертификаты, воспользоваться которыми сироты смогут в любом регионе России для получения недвижимости.

Предполагается, что закон охватит более 70 тыс. человек, позволив обеспечить их жильём. Также был учтён и тот факт, что взрослый гражданин мог уже успеть взять квартиру или дом в ипотеку. В таком случае сертификат можно будет использовать, чтобы погасить задолженность - полностью или частично.

В среднем каждый сертификат будет равнозначен 2 млрд 759,9 тыс. рублей, исходя из норм жилплощади на одного человека и нормативной стоимости квадратного метра. Номинал сертификата может быть увеличен (но не уменьшен) региональными властями.

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