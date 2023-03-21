В Татарстане из-за разгерметизации трубы нефть попала в реку

Об утечке сообщили местные жители Фото: REUTERS

В Альметьевском районе произошла разгерметизация трубы с нефтью. Жители села Тихоновка Татарствана обнаружили в своем водоеме следы эмульсии характерные для топлива. Они тут же сообщили об этом экологам.

Было установлено, что данная труба принадлежит «Татнефти», а площадь загрязнения составила, в итоге, 2,5 тысячи квадратных метров. Часть нефти попала в реку Малая. На место происшествия, помимо экологов, также выехали инспекторы Росприроднадзора. Загрязнение удалось локализовать, нефть больше не вытекает ни на почву, ни в реку, сообщает Inkazan.

- Также в прибрежной защитной полосе реки Малая - притока реки Степной Зай, была найдена труба, через которую стекала вода с нефтепродуктами. Были отобраны пробы воды, - в свою очередь отметили в Минэкологии Татарстана.

Сейчас все отобранные пробы исследуются в лаборатории.