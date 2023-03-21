Боррель заявил о готовности ЕС бесплатно поставлять оружие странам-партнерам через Европейский фонд мира Фото: REUTERS

Евросоюз готов бесплатно поставлять летательное вооружение через Европейский фонд мира не только Украине, но и другим странам-партнерам, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы готовы сделать для других стран мира то же самое, что сделали для Украины, в плане предоставления летального вооружения в виде помощи через Европейский фонд мира», – сказал глава европейской дипломатии на форуме Шумана по вопросам партнерства в области безопасности и обороны.

Кроме того, Боррель предложил партнерам ЕС присоединиться к проектам по разработке и производству новых видов оружия. По его словам, они доступны в таких странах, как Норвегия, Канада, Украина и Сербия. Кроме того, Евросоюз готов сотрудничать со странами Африки и Азии, добавил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее Боррель заявил о своих намерениях выступить с предложением по совместным закупкам боеприпасов странами ЕС, отметив, что вооружение возможно закупать через Европейский фонд мира.