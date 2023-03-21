Полковник ВС США Макгрегор: Украина совершает много ошибок, обрекая себя на смерть Фото: REUTERS

Бывший советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил во вторник, 21 марта, что Украина «обречена на гибель». По словам американского военного, киевское руководство совершает слишком много ошибок, которые уже ведут страну к неизбежному поражению. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Redacted.

По словам Макгрегора, сейчас самый главный вопрос, который должен прорабатывать президент США Джо Байден и его администрация, заключается в том, как быть американцам на фоне крайне тяжёлого положения Украины. Полковник уверен, что Байден прекрасно понимает текущую плачевную ситуацию, и его интересует, какие последствия она будет иметь для Штатов.

Действия Зеленского и руководства ВСУ завели украинскую армию в отчаянное положение, выйти из которого Киев уже вряд ли сможет. При этом администрация Байдена скрывает правду, уверяя и коллег, и народ в том, что Зеленский принимает верные решения, и якобы вскоре одержит победу. Макгрегор уверен, что США придётся обратиться напрямую к России и инициировать мирные переговоры, если они не хотят провалиться с треском.

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