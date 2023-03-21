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НовостиПолитика21 марта 2023 14:42

Путин заявил о готовности поддержать китайский бизнес в замещении покинувших Россию западных предприятий

Главы государств провели официальные переговоры 21 марта 2023 года
Сергей ЧИКОВ
Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта 2023 года

Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта 2023 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе официальных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о готовности Кремля поддержать китайский бизнес в замещении покинувших российский рынок западных компаний. За несколько часов до этого лидер КНР обсуждал с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным расширение сотрудничества.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, 20 марта 2023 года глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с трехдневным рабочим визитом в Москву. В первый же день глава КНР провел неформальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсудил вопросы двусторонних отношений.

Напомним, на Западе визит Си Цзиньпина в Москву назвали признаком поддержки курса России. Также китайский лидер планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным предложения Пекина о мирном урегулировании конфликта.