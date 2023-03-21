Экс-президент Польши Квасьневский допустил, что конфликт на Украине будет долгим

Бывший президент Польши считает, что украинский кризис не решится в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью RMF FM заявил, что конфликт на Украине будет долгим. По мнению политика, надежды на окончание конфликта в 2023 году довольно ограничены, и он может сильно затянуться.

Квасьневский призвал быть готовыми к “ограниченной безопасности”. Он считает, что на время конфликта угрозы для Польши нет – она смещена на несколько сотен километров на восток.

Как писал ранее сайт KP.RU, МИД Польши заявлял о готовности поддерживать Киев, несмотря на затягивание конфликта. По мнению польских властей, поражение Киева может стать причиной втягивания в конфликт стран Центральной Европы, стран Балтии и Польши.

Напомним, не все европейские политики выступают за продолжение конфликта, например лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен призывал западных партнеров способствовать дипломатическому решению украинского кризиса, поскольку затягивание и раздувание конфликта наносит ущерб национальным интересам всех участников конфликта, в том числе и Запада.