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НовостиВ мире21 марта 2023 14:48

Экс-президент Польши Квасьневский допустил, что конфликт на Украине будет долгим

По его мнению, надежды на скорое окончание конфликта довольно ограничены
Сергей ЧИКОВ
Бывший президент Польши считает, что украинский кризис не решится в 2023 году

Бывший президент Польши считает, что украинский кризис не решится в 2023 году

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью RMF FM заявил, что конфликт на Украине будет долгим. По мнению политика, надежды на окончание конфликта в 2023 году довольно ограничены, и он может сильно затянуться.

Квасьневский призвал быть готовыми к “ограниченной безопасности”. Он считает, что на время конфликта угрозы для Польши нет – она смещена на несколько сотен километров на восток.

Как писал ранее сайт KP.RU, МИД Польши заявлял о готовности поддерживать Киев, несмотря на затягивание конфликта. По мнению польских властей, поражение Киева может стать причиной втягивания в конфликт стран Центральной Европы, стран Балтии и Польши.

Напомним, не все европейские политики выступают за продолжение конфликта, например лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен призывал западных партнеров способствовать дипломатическому решению украинского кризиса, поскольку затягивание и раздувание конфликта наносит ущерб национальным интересам всех участников конфликта, в том числе и Запада.