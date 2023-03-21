Эксперты перечислили страны, которые не смогут отказаться от газа из России Фото: Олег ЗОЛОТО

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков рассказал Lenta.ru, что некоторым странам будет особенно сложно отказаться от российского газа. Это те государства, которые не имеют выхода к морю. Например, Чехия, Словакия, Венгрия, Молдавия. Им приходится переплачивать соседям.

Как отметил Юшков, эти страны могут закупать СПГ на свободном рынке, но из-за высокой стоимости это нерационально. Им придется платить соседним странам за транзит.

Второй вариант, как страны без выхода к морю смогут отказаться от газа — сокращение его потребления. Государства могут вернуться к углю, закрыть часть промышленности, ввести лимиты. Такой путь выбрала Германия.

— Германия сделала шаг назад, на уголь. Какая-то промышленность закрылась, многие сократили выработку продукции. За счет этого страна приспособилась к меньшим поставкам, хотя раньше была крупнейшим покупателем, — рассказал Игорь Юшков.

Сотрудничество с «Газпромом» было всегда выгоднее, чем с США, отметил эксперт. Именно поэтому Вашингтон и ввел санкции. Сейчас экспорт СПГ из Штатов вырос. Как пояснила «Известиям» декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина Елена Телегина, американцы давно стремились на европейский премиальный рынок. С помощью политики они смогли увеличить свое присутствие на нем.

Тем не менее, для европейских стран остается необходимым более выгодный российский газ. Так, финский журналист Кости Хейсканен в комментарии Пятому каналу отметил, что Финляндия сотрудничеством с Москвой пытается исправить плачевное состояние своей экономики. При этом Хельсинки активно выступают за поддержку Украины и отправки туда оружия.