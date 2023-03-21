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НовостиВ мире21 марта 2023 14:58

Эксперты перечислили страны, которые не смогут отказаться от газа из России

Аналитик Юшков рассказал, что странам без выхода к морю сложно отказаться от российского газа
Мила ГЕНЬ
Эксперты перечислили страны, которые не смогут отказаться от газа из России

Эксперты перечислили страны, которые не смогут отказаться от газа из России

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков рассказал Lenta.ru, что некоторым странам будет особенно сложно отказаться от российского газа. Это те государства, которые не имеют выхода к морю. Например, Чехия, Словакия, Венгрия, Молдавия. Им приходится переплачивать соседям.

Как отметил Юшков, эти страны могут закупать СПГ на свободном рынке, но из-за высокой стоимости это нерационально. Им придется платить соседним странам за транзит.

Второй вариант, как страны без выхода к морю смогут отказаться от газа — сокращение его потребления. Государства могут вернуться к углю, закрыть часть промышленности, ввести лимиты. Такой путь выбрала Германия.

— Германия сделала шаг назад, на уголь. Какая-то промышленность закрылась, многие сократили выработку продукции. За счет этого страна приспособилась к меньшим поставкам, хотя раньше была крупнейшим покупателем, — рассказал Игорь Юшков.

Сотрудничество с «Газпромом» было всегда выгоднее, чем с США, отметил эксперт. Именно поэтому Вашингтон и ввел санкции. Сейчас экспорт СПГ из Штатов вырос. Как пояснила «Известиям» декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина Елена Телегина, американцы давно стремились на европейский премиальный рынок. С помощью политики они смогли увеличить свое присутствие на нем.

Тем не менее, для европейских стран остается необходимым более выгодный российский газ. Так, финский журналист Кости Хейсканен в комментарии Пятому каналу отметил, что Финляндия сотрудничеством с Москвой пытается исправить плачевное состояние своей экономики. При этом Хельсинки активно выступают за поддержку Украины и отправки туда оружия.