Минфин Германии предложил сократить поддержку регионам страны из-за нехватки средств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии было выдвинуто предложение о сокращении средств, выделяемых регионам страны, в целях экономии и сокращения расходов бюджета. Инициатором идеи выступило Министерство финансов ФРГ, о чём сообщает агентство Bloomberg.

Известно, что в случае согласования этих мер, финансирование 16 федеральных земель и нескольких тысяч муниципалитетов будет заметно урезано. Как заявила замминистра финансов Германии Луиза Хёльшер, за последнее время финансовое положение федерального правительства сильно ухудшилось, по сравнению с муниципальным.

Так, например, федеральный бюджет Германии закончил 2022 год с дефицитом средств в размере 129,3 млрд евро, из-за многочисленных мер поддержки предприятий и потребителей, пострадавших из-за резкого роста цен на энергию. В свою очередь, регионы и муниципалитеты ФРГ даже вышли в плюс - у них фиксируется профицит средств в размере 12,4 и 8,8 млрд евро соответственно. Теперь предлагается обратная поддержка, чтобы, не центр платил за регионы, а регионы - за федеральное правительство.

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