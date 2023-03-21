AP: Пентагон хочет ускорить поставки танков на Украину за счет отправки более старых моделей

США решили отправлять ВСУ более старые модели танков Abrams Фото: REUTERS

Издание Associated Press, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщило о том, что Вашингтон может ускорить поставки танков Киеву за счет отправки устаревших моделей после ремонта.

В объявленном в январе 2023 года плане Вашингтона говорится об отправке на Украину 31 танка Abrams стоимостью 400 миллионов долларов, однако Пентагон заявил, что для реализации подобного плана США потребуется больше года.

“Чиновники заявили, что было принято решение отправить более старые версии M1A1” – говорится в сообщении Associated Press. Таким образом, США планируют сократить срок поставки до 8-10 месяцев. Отдельно в сообщении издания отмечено, что ясности в вопросе обучения украинских военных работе на “Абрамсах” на данный момент нет.

Напомним, по мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки танков в зону украинского конфликта не приведут к изменению целей специальной военной операции, однако могут затянуть конфликт и привести к более печальным последствиям для украинского народа.