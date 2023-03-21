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НовостиОбщество21 марта 2023 15:30

Минюст России включил организацию Transparеncy International* в реестр нежелательных

Она была внесена в перечень на основании решения заместителя генпрокурора РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минюст России включил организацию Transparеncy International* в реестр нежелательных

Минюст России включил организацию Transparеncy International* в реестр нежелательных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России расширило перечень нежелательных организаций, включив него международную неправительственную организацию Transparеncy International*, которая занимается борьбой с коррупцией.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Transparеncy International*, Федеративная Республика Германия», – сообщается на сайте Минюста.

Как уточнили в ведомстве, она была включена в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта Генеральная прокуратура России признала деятельность Transparеncy International* нежелательной. В ведомстве объяснили, что организация, выступая формально за борьбу с коррупцией по всему миру, вмешивается во внутренние дела России. Это представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны, отметили в Генпрокуратуре.

*Организация, деятельность которой признана нежелательной в России