Российские ученые выяснили, какие гены связаны с неврологическими осложнениями при COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Российские ученые обнаружили четыре гена, связанных с неврологическими осложнениями COVID-19. Новые данные позволят разработать клинические тесты для выявления групп риска таких осложнений среди заболевших коронавирусом.

Открытие сделали специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Уфимского университета науки и технологий, пишет Газета.ru со ссылкой на Минобрнауки.

Для того, чтобы определить связанные с осложнениями генетические маркеры, ученые проанализировали геном 336 добровольцев возрастом 18-25 лет, которые перенесли коронавирус и столкнулись с неврологическими симптомами. Их мучили сильная головная боль, проблемы с памятью и сном. К этой же группе осложнений относятся расстройства обоняния и вкуса, а также появление депрессии.

Найденные гены помогут прогнозировать течение заболевания у отдельных пациентов, и назначать им правильное лечение с самого начала.

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