Шойгу: Действия Великобритании приближают угрозу ядерного столкновения Фото: Тимур ХАНОВ.

Решение Великобритании отправить киевскому режиму боеприпасы, содержащие ядерный компонент, это ещё одна ступенька на пути к полноценному ядерному столкновению. Об этом заявил во вторник, 21 марта, министр обороны России Сергей Шойгу.

Запад в очередной раз продемонстрировал, что мирное решение конфликта на Украине ни Евросоюз, ни США не интересует. Как отметил Шойгу, решение о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном не делает ничего, кроме как приближает угрозу ядерного конфликта.

«Ступеней остаётся всё меньше и меньше», - сказал министр обороны, указывая на всё большую эскалацию в вопросе применения ядерного оружия.

Напомним, Министерство обороны Великобритании опубликовало заявление о том, что наряду с танками Challenger 2 Киев получит от королевства ещё и боеприпасы, изготовленные с использованием обеднённого урана.

Ранее KP.RU сообщал о том, как президент России Владимир Путин отреагировал на поставки Киеву боеприпасов с ядерным компонентом.