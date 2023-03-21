Шойгу заявил, что любая война заканчивается миром Фото: пресс-служба Минобороны России

Любая война завершается мирными переговорами, заявил министр обороны России Сергей Шойгу журналистам..

«Любая война заканчивается миром», – сказал глава Минобороны РФ, отвечая на вопросы журналистов после переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле.

В какие сроки конфликт на Украине может завершиться, Шойгу говорить не стал.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин после официальных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином поддержал план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава государства считает, что этот план может быть взять за основу, но только когда к нему будут готовы на Запада и в Киеве.

Напомним, ранее российский лидер написал статью для китайской газеты «Жэньминь жибао», в которой заявил о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Глава государства отметил, что еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены, однако не по инициативе России. По словам президента, «будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий».