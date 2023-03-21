Актер сериала «Дочери Маклеода» Питер Харди утонул во время подводного плавания

Актер Питер Харди Фото: соцсети

Австралийский актер Питер Харди утонул во время подводного плавания в портовом городе Фримантл в Западной Австралии. Ему было 66 лет.

Как передает издание Daedline, инцидент произошел в прошлый четверг, 16 марта. Обнаружившие артиста попытались привести его в чувство до прибытия врачей, однако спасти актера не удалось.

Питер Харди известен по сериалу «Дочери Маклеода», в котором он снялся в 44 эпизодах. Кроме того, артист принимал участие в таких проектах, как мелодрама «Соседи» и криминальные драмы «Стрингеры» и «Взгляд изнутри». Актер также играл в мюзиклах «Мамма Мия!», «Мальчик из страны Оз» и «Присцилла, королева пустыни».

Напомним, ранее стало известно о смерти британского актера Пола Гранта, сыгравшего в фильмах «Гарри Поттер» и «Звездные войны». Он скончался в возрасте 56 лет. тело артиста нашли возле железнодорожного вокзала Кингс-Кросс на севере Лондона вечером 16 марта.