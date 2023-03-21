Новак: Россия продлевает сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до июля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия продлевает решение о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Оно будет действовать вплоть до начала июля 2023 года, о чём заявил журналистам во вторник, 21 марта, вице-премьер РФ Александр Новак.

Как отметил Новак, Россия ещё не вышла на плановый показатель, согласно которому страна должна сократить количество добываемой нефти на 500 тыс. баррелей ежесуточно, для того чтобы сбалансировать сложившуюся ситуацию на рынке. Однако скоро это случится, поэтому срок решения продлевается до середины лета 2023 года.

Напомним, Россия начала сокращать добычу нефти с марта 2023 года. Эта инициатива касается только нефти, без учёта газового конденсата, и распространяется равномерно на все российские нефтяные компании.

Ранее KP.RU сообщал о том, что США пришлось арендовать супертанкеры ради перевозки своей нефти, так как все более подходящие международные корабли оказались заняты российской нефтью.