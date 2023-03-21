Киберэксперт Мышинский объяснил, как американская разведка без труда следит за владельцами iPhone Фото: REUTERS

Система iOS имеет множество встроенных элементов, которые согласованы с американскими спецслужбами. Это может способствовать тому, что разведка США может легко следить за владельцами iPhone, рассказал РИАМО председатель совета ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский.

Помимо этого, экосистема Apple предполагает, что часть данных пользователя хранится на цифровом облаке iCloud, на серверах корпорации.

Однако Мышинский отметил, что в настоящее время любое средство связи позволяет узнавать о человеке большое количество информации. И даже переход на кнопочный телефон не избавит от того, что вас можно будет отследить.

Сильно повысить безопасность не поможет использование VPN, антивирусов и TOR, так как даже элементарный выход в социальную сеть или на основной почтовый ящик лишает пользователя анонимности.

Также руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин рассказал телеканалу «360», все гаджеты так или иначе «подчинены» компаниям-производителям. «Айфоны» в этом плане не опаснее других смартфонов зарубежного производства.

В России ведутся разговоры о разработке отечественных гаджетов. Так, «Российская газета» пишет, что основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин собирается вложить 10 млрд рублей в такой проект.