Вице-премьер России Чернышенко подвёл итоги встречи с делегацией из Китая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал об итогах и своих впечатлениях от встречи с делегацией из Китая, с которой он обсуждал вопросы развития спорта, в контексте российско-китайских отношений. Он отметил, что Китай - очень ценный союзник в этом вопросе, так как является одной из лидирующих спортивных держав.

Одной из основных концепций взаимного развития спорта стали Игры Будущего - инновационный спортивный фиджитал-турнир. Изначально концепция была создана в России, но на её платформе также планируется развивать и совместные спортивные проекты с КНР, особенно в контексте киберспортивных дисциплин.

Чернышенко подчеркнул, что Россия искренне ждёт лучших китайских киберспортсменов, и готова принять их на соревнованиях в Казани, которые уже проходят на регулярной основе. А помимо приглашения китайцев к участию, Россия надеется, что и КНР присоединится к проведению Игр Будущего, устроив их на своей территории.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер назвал эту встречу крайне высокорезультативной.